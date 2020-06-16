Son dakika haberi | Beyşehir'de "Bu adam benim babam" konulu fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı Son dakika haberleri... Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 21 Haziran babalar günü kapsamında sosyal medya ortamında düzenlenen "bu adam benim adam" konulu fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 21 Haziran babalar günü kapsamında sosyal medya ortamında düzenlenen "bu adam benim adam" konulu fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, yaptığı yazılı açıklamada, Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Beyşehir Fotoğraf Kulübü ile Beyşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen fotoğraf yarışmasında jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, katılımcılardan Ramazan Çırakoğlu'nun fotoğrafının birincilik, Muhammet Akar'ın fotoğrafının ikincilik, Bayram Kabadayı'nın eserinin ise üçüncülük derecesine layık görüldüğünü belirtti.

Büyükkafalı, "Yarışmada 4'üncülük ödülünü Ömer Faruk Kiprik'in fotoğrafı, 5'inciliği ise Cihan Savran'ın fotoğrafı kazandı. Yarışmada en çok beğeni alan fotoğraf ödülünü ise fotoğrafçı Alper Şener'in, sosyal medyada paylaşım rekorları kıran, 65 yaş üzeri olduğu için cuma namazı öncesi stada alınmayan 88 yaşındaki Osman Duymaz'ın, sahadaki namaz kılanlara duvar gerisinden bakışını konu alan çalışması olmuştur.Yarışmada bazı fotoğraflar ise sergileme ödülü kazandı. Yarışmaya ilgi gösteren, katılan ödül alan, alamayan tüm katılımcılarımız ile sponsor olan firmalarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Büyükkafalı, yarışmaya katılımcıların Beyşehir Fotoğraf Kulübü'nün facebook sayfasında şartnamesinde yer alan kurallara uygun olarak paylaşımda bulunarak dahil olduğunu hatırlatarak, "Yarışma sonunda ilk üçe girenlere farklı miktarlarda para ödülü, dördüncüye mansiyon ödülü olarak gümüş erkek yüzüğü hediye edilecek. En çok beğeni alan fotoğrafçımıza da erkek gümüş yüzüğü vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA