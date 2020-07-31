Son dakika haberi | Beyşehir'de arazi yangınında saman balyaları yandı Son dakika güncel haberi... Beyşehir ilçesinde, çıkan arazi yangınında saman balyaları yanarak kül oldu.

Beyşehir ilçesinde, çıkan arazi yangınında saman balyaları yanarak kül oldu.

Alınan bilgiye göre, Fasıllar Mahallesi'nde hububat hasatı yapılan arazide saman balya makinesinin mesai yaptığı esnada, makinenin aşırı ısınmadan dolayı çıkardığı kıvılcımlardan yangın çıktığı iddia edildi.

Yangın saman balyalarına da sıçrayınca itfaiyeden yardım istendi. Yangın, mahalle sakinleri ve itfaiyenin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü.

Fasıllar Mahallesi Muhtarı Fahrettin Kibar, yangında yaklaşık 300 saman balyasının yanarak zarar gördüğünü belirterek, arazi sahiplerine 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.

Kaynak: AA