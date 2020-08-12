Son dakika haberi: Beyrut'taki patlamadan tarihi yapılar da nasibini aldı
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Son dakika haberi: Beyrut'taki patlamadan tarihi yapılar da nasibini aldı

Son dakika haberlerine göre Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlama, olay yerine yakınlığı nedeniyle tarihi yapıların bulunduğu Cummeyze Mahallesi'nin dokusunda büyük tahribata yol açtı.

Son dakika haberi: Beyrut'taki patlamadan tarihi yapılar da nasibini aldı
12.08.2020 11:09 | Son Güncelleme: 12.08.2020 11:44

Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlama, olay yerine yakınlığı nedeniyle tarihi yapıların bulunduğu Cummeyze Mahallesi'nin dokusunda büyük tahribata yol açtı.

Lübnan'da yaşanan pek çok savaşa tanıklık eden mahallede Osmanlı ve Fransız mimarisinin özelliklerini taşıyan eski yapılar, son saldırıda büyük zarar gördü.

Uzmanlar, tarihi binaların restore edilmemesi ya da tarihi dokusu dikkate alınmadan sıradan binalar gibi muamele görmesinden endişe ediyor.

Yüksek Yardım Konseyi Genel Sekreteri Tümgeneral Muhammed Hayr, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beyrut Limanı patlamasında 50 tarihi binanın zarar gördüğünü söyledi.

"Biraz kültürel miras bilinciyle onarılamayacak hiçbir şey yok"

Lübnan Mirasını Koruma Derneği Üyesi Raca Necm, Beyrut'taki tarihi binaların restorasyon ve bakımının özel teknikler gerektirdiğini ancak onarılamayacak hiçbir şey olmadığını ifade etti.

Necm, bu binaların restorasyonunun uluslararası örgütlerden gelecek fonlarla, miras ve tarihi yapılar alanında çalışan Lübnanlı derneklerin iş birliğiyle restore edileceğini belirtti.

Yerel yönetimin, Lübnan'daki kültürel miras konusunda bilinçli olmamasından duyduğu memnuniyetsizliği dile getiren Necm, "Bu alanda ne devlete ne hükümete ne de Beyrut Belediyesi'ne güveniyoruz." diye konuştu.

Kültürel miras bilinci olmaması nedeniyle devletin patlamanın hemen ertesi günü "sırf çatısı çöktü diye" tarihi bir binayı yıkma kararı aldığına işaret eden Necm, daha sonra bu sorunun çözüldüğünü söyledi.

Necm, tarihi binalar restore edilirken bunların çevresindeki yapılara da dikkat edilmesi gerektiğini, bu binalarda yaşanacak herhangi bir çökmenin tarihi binalara da zarar vereceğini vurguladı.

Gönüllüler iş başında

Patlamanın ardından tarihi yapıların restorasyonu için Lübnan Mühendisler Sendikası çatısı altında uzmanlardan ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren kişilerden oluşan Kamu Güvenliği Komitesi kuruldu.

Komitenin Başkanı Ali Hınnavi, Beyrut'taki tarihi binalarda çatlaklar oluştuğunu belirtti ve çökme uyarısında bulundu.

Komitenin hiçbir tarihi yapının yıkılmaması konusunda kararlı olduğunu dile getiren Hınnavi, 600 mühendisten oluşan gönüllüler ekibinin bir hafta içerisinde 1000'i bulmasını beklediklerini aktardı.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Patlamada, 171 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 6 bin kişinin de yaralandığı açıklanmıştı. 300 bin evin hasar gördüğü patlamanın 10 ila 15 milyar dolarlık maddi zarara yol açtığı kaydedilmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin yol açtığını söylemişti.

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Kaynak: AA

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