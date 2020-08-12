Son dakika haberi! Beyrut'taki patlama anına yönelik yeni görüntü ortaya çıktı
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Son dakika haberi! Beyrut'taki patlama anına yönelik yeni görüntü ortaya çıktı

Son dakika gündem haberi: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamaya yönelik yeni bir görüntü ortaya çıktı.

12.08.2020 23:32 | Son Güncelleme: 12.08.2020 23:59

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamaya yönelik yeni bir görüntü ortaya çıktı. Bir mağazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler patlamanın şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta geçtiğimiz 4 Ağustos'ta meydana gelen şiddetli patlamaya yönelik yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. Kentte bir mağazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 5 kişinin kapıya doğru ilerlediği görülüyor. İçeridekiler kapıya ulaştıkları an patlama meydana geliyor ve savaş alanına dönen mağazayı büyük bir toz bulutu kaplıyor.

Öte yandan Beyrut Limanı'ndaki 12 numaralı depoda bulunan 2 bin 750 tonluk amonyum nitratın yanmasının ardından meydana gelen şiddetli patlama sonucu 171 kişi hayatını kaybetmiş, 6 binden fazla kişi de yaralanmıştı. Kentte 300 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı açıklanmıştı.

(Muhammed Rabah/İHA)

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Son dakika haberi! Beyrut'taki patlama anına yönelik yeni görüntü ortaya çıktı

Kaynak: İHA

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