Son dakika haberi! Beypiliç Bolusporlu futbolcular, otomobille kaza yaptı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Beypiliç Bolusporlu futbolcular, otomobille kaza yaptı

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Beypiliç Bolusporlu futbolcular, otomobille kaza yaptı

Son dakika haberi: TFF 1'inci Lig ekibi Beypiliç Boluspor Kulübü'nün Abant'taki kahvaltısına giden 3 futbolcunun bulunduğu otomobil, bariyerlere çarptı.

TFF 1'inci Lig ekibi Beypiliç Boluspor Kulübü'nün Abant'taki kahvaltısına giden 3 futbolcunun bulunduğu otomobil, bariyerlere çarptı. Araç, daha önce kesilen ve yol kenarında olan ağaca çarpınca dere yatağına düşmedi.

Kaza, Abant Tabiat Parkı yolunun Akçaalan köyünde meydana geldi. TFF 1'inci Lig ekibi Beypiliç Boluspor'un kahvaltı programına katılmak için Abant'a giden futbolcu Tugay Kaçar'ın kullandığı 06 TGY 66 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, bariyerlere çarptı. Bariyerleri yıkan, daha önce kesilen ve yol kenarında duran ağaca da çarpan araç, dere yatağına düşmedi. Sürücü Kaçar ile araçtaki diğer futbolcular Arda Köksal ve Ensar Bilir, kazayı yara almadan atlattı. Kazayla ilgili tutanak tutuldu.


Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Fuat Oktay Hulusi Akar Mehmet Nuri Binali Yıldırım
Magazin Düm Tek Tek Özge Özpirinçci Yiğit Marcus Aral
Spor Abdullah Avcı Muslera Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi! Beypiliç Bolusporlu futbolcular, otomobille kaza yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 15:16:47. #1.17#