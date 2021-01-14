Son dakika haberi! Beypiliç Boluspor, Bosna Hersekli futbolcu Haris Hajdarevic'i kadrosuna kattı

Son dakika haberi... TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, Bosna Hersekli futbolcu Haris Hajdarevic'i transfer etti.

TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, Bosna Hersekli futbolcu Haris Hajdarevic'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Haris Hajdarevic, sezonun ilk yarısında Zeljeznicar formasıyla biri UEFA Avrupa Ligi elemelerinde olmak üzere 18 maçta forma giydi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder