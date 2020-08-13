Son dakika haberi | Beypazarında yangında 1 kişi hayatını kaybetti Son dakika haberi... Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir binada çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir binada çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Beypazarı Kurtuluş Mahallesi Köroğlu Caddesi 31 numarada bulunan binadaki dairede bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Bina sakinleri yangını fark ederek itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Binada yapılan aramada evinde yalnız yaşadığı öğrenilen Hüseyin Yılmaz'ın (87) cansız bedeni bulundu. Yılmaz'ın dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA