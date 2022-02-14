Son dakika haberi... Beypazarı Kaymakamı Erdoğan'dan şehit aileleri ve gazilere ziyaret - Haberler
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Son dakika haberi... Beypazarı Kaymakamı Erdoğan'dan şehit aileleri ve gazilere ziyaret

AA, Yaşar Tonbak - Güncel
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Son dakika haberi... Beypazarı Kaymakamı Erdoğan'dan şehit aileleri ve gazilere ziyaret

Son dakika haberine göre Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan, ilçede ikamet eden şehit aileleri ve Kıbrıs gazilerine ziyarette bulundu.

BEYPAZARI, ANKARA (AA) - Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan, ilçede ikamet eden şehit aileleri ve Kıbrıs gazilerine ziyarette bulundu.

Erdoğan'a ziyaretlerinde Belediye Başkan Yardımcısı Osman Karadede de eşlik etti.

Ziyaretlerde şehit babası Alaettin Tiftik, köydeki evlerinin hemen arkasında bulunan kayalar nedeniyle 18 evin tehlike altında olduğunu belirterek, gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

Erdoğan, ziyaretlerde mahalle muhtarlarıyla da görüşerek sorunlarını dinledi.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Oktay Erdoğan, Beypazarı, Kıbrıs, Şehit, Güncel, Haberler

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