Son dakika haberi | Beypazarı Emniyet Müdürü Demirci ile Jandarma Komutanı Uzun'dan Muhtarlar Derneğine ziyaret

BEYPAZARI, ANKARA (AA) - Beypazarı Emniyet Müdürü Metin Demirci ile Jandarma Komutanı Yüzbaşı Haluk Muharrem Uzun, Muhtarlar Derneğini ziyaret etti.

Demirci ile Uzun, ziyarette Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı ve Ankara Muhtarlar Federasyonu Başkanı Muammer Köksal ile bir süre görüştü.

Görüşmede mahallelerdeki güvenlik konuları ele alındı.

Köksal, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.