Son dakika haberi | Beypazarı Emniyet Müdürü Demirci ile Jandarma Komutanı Uzun'dan Muhtarlar Derneğine ziyaret - Haberler
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Son dakika haberi | Beypazarı Emniyet Müdürü Demirci ile Jandarma Komutanı Uzun'dan Muhtarlar Derneğine ziyaret

AA, Yaşar Tonbak - Güncel
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Son dakika haberi | Beypazarı Emniyet Müdürü Demirci ile Jandarma Komutanı Uzun'dan Muhtarlar Derneğine ziyaret

Gelen son dakika haberine göre Beypazarı Emniyet Müdürü Metin Demirci ile Jandarma Komutanı Yüzbaşı Haluk Muharrem Uzun, Muhtarlar Derneğini ziyaret etti.

BEYPAZARI, ANKARA (AA) - Beypazarı Emniyet Müdürü Metin Demirci ile Jandarma Komutanı Yüzbaşı Haluk Muharrem Uzun, Muhtarlar Derneğini ziyaret etti.

Demirci ile Uzun, ziyarette Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı ve Ankara Muhtarlar Federasyonu Başkanı Muammer Köksal ile bir süre görüştü.

Görüşmede mahallelerdeki güvenlik konuları ele alındı.

Köksal, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Metin Demirci, Beypazarı, Jandarma, Yüzbaşı, Güncel, Haber

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