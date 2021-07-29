Son dakika haberi | Beyoğlu'ndaki silahlı kavganın cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı
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Son dakika haberi | Beyoğlu'ndaki silahlı kavganın cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika haberi | Beyoğlu'ndaki silahlı kavganın cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı
Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Beyoğlu'nda iki aile arasında çıkan ve 4 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

Beyoğlu'nda iki aile arasında çıkan ve 4 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Örnektepe Mahallesi Kanarya Sokak'ta dünür olan iki akraba grubu arasında 27 Temmuz'da çıkan kavga, sokakta oturan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Cep telefonu kayıtlarında, olayın ardından gözaltına alınan ve "kasten öldürme" suçundan tutuklanan şüpheli Mürsel Ağrı'nın mağdurların üzerine defalarca silahla ateş ettiği görülüyor.

Olay

Örnektepe Mahallesi'nde Enes Berk Giray'ın, eşi Hacer Giray'a şiddet uygulaması üzerine çift arasında tartışma çıkmış, tartışmanın ardından Hacer Giray, dayısı Mahmut Akçay'ın da aynı binada oturduğu babasının evine gitmişti. Ardından Mahmut Akçay ve Enes Berk Giray, telefonda aile meselesini görüşürken yaşanan küfürlü konuşma üzerine Giray, kuzeni olduğu öğrenilen Burak Giray'ı da yanına alarak Hacer Giray'ın bulunduğu yere gitmişti. Burada taraflar arasında sözlü tartışma başlamış, o sırada dünürler Mürsel Ağrı ve Hulusi Giray da olay yerine gelmişti.

Binanın önünde tarafların kavga ettiklerini gören Hulusi Giray, dünürü Mürsel Ağrı'yı ayağından silahla vurmuştu. Hulusi Giray'ın silahından çıkan mermilerle Mahmut Akçay'ın yeğenleri Beytullah Akçay ve İrfan Akçay da yaralanmıştı. Bunun üzerine Ağrı da ateş ederek dünürü Hulusi Giray, damadı Enes Berk Giray ve Burak Giray'ı öldürmüştü.

Yaralı Beytullah Akçay da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen İrfan Akçay'ın tedavisi ise sürüyor.

Gözaltına alınan Mürsel Ağrı, tedavisinin ardından çıkarıldığı adliyede "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar

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