Son dakika haberi! Beyoğlu'ndaki pazar yerinde saç saça baş başa kavga kamerada
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Son dakika haberi! Beyoğlu'ndaki pazar yerinde saç saça baş başa kavga kamerada

Son dakika haberi! Beyoğlu'ndaki pazar yerinde saç saça baş başa kavga kamerada
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre BEYOĞLU'nda semt pazarında kadınlar saç saça baş başa kavga etti.

BEYOĞLU'nda semt pazarında kadınlar saç saça baş başa kavga etti. Pazarcılar kavgayı güçlükle ayırırken kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dolapdere'de semt pazarında dün öğlen saatlerinde iki kadın pazarın ortasında kavga etmeye başladı. Yaşananları gören yakınları da dahil olunca kavga da büyüdü. Pazarcılar kadınları ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Saç saça baş başa kavga eden kadınlar pazarcıların da tezgahlarına zarar verdi. Kavga bir süre sonra araya girenler sayesinde sonlandı. Bu kavga anı ise cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. 

Kavgayı görüp ayrılmaya çalışan Murat Çeçen, "Birden ortalık karıştı.Biz de bilemedik ne olduğunu. Neden kavga ettiklerini bilmiyoruz. Birden birbirlerine girdiler. Tezgahın üstüne çıkıp, meyvelerin üstüne bastılar. İnsanlar araya girdi zar zor yatıştırdık. Daha sonra taraflar buradan uzaklaştılar" dedi.


Son dakika haberi! Beyoğlu'ndaki pazar yerinde saç saça baş başa kavga kamerada
Son dakika haberi! Beyoğlu'ndaki pazar yerinde saç saça baş başa kavga kamerada
Son dakika haberi! Beyoğlu'ndaki pazar yerinde saç saça baş başa kavga kamerada
Son dakika haberi! Beyoğlu'ndaki pazar yerinde saç saça baş başa kavga kamerada
Son dakika haberi! Beyoğlu'ndaki pazar yerinde saç saça baş başa kavga kamerada
Son dakika haberi! Beyoğlu'ndaki pazar yerinde saç saça baş başa kavga kamerada
Son dakika haberi! Beyoğlu'ndaki pazar yerinde saç saça baş başa kavga kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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