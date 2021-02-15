Son dakika haber! Cihangir'deki doğalgaz patlaması davasında karar

CİHANGİR'de 12 Haziran 2016'da beş katlı Safir Apartmanı'nın en üst katında meydana gelen ve bir kişinin öldüğü, bir kişinin de ağır yaralandığı doğalgaz patlamasına ilişkin İstinaf Mahkemesi'nden bozularak dönen davada karar çıktı. Mahkeme iki sanığa 3 yıl 4'er ay hapis cezası, iki sanığa da 2 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi. İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar Pınar Arslantürk, Murat Savaş Polat, Fatih Akdemir ve Yusuf Yurttaş'ın avukatları katıldı. Olayda hayatını kaybeden simitçi Feridun Yükseltürk'ün ailesi ve ağır yaralanan taksici Veysi Bulut'un ailesi duruşmada hazır bulundu. Olayda ağır yaralanan taksi şoförü Veysi Bulut'un avukatı Hasan Pilavcı, Veysi Bulut'un ise yüzde 99,99 bitkisel hayatta olduğunu belirterek, "Olayda sanıklar mevzuata açıkça aykırı hareket etmişlerdir. Hem de bakım ve onarım yükümlülüklerini yerine getirmemişlerdir. Dava 5 yıldır devam etmektedir. Bilinçli taksir gözardı edilmiştir. Sanıkların cezalandırılmasını istiyoruz" dedi. Sanık avukatları ise müvekkillerinin beraatini talep etti.

MAHKEME 4 SANIĞA CEZA VERDİ

Mahkeme heyeti, sanıklar Yusuf Yurttaş ve Fatih Akdemir'in "Taksirle bir veya birden fazla kişinin ölümü veya yaralanmasına neden olmak" suçundan alt sınırdan uzaklaşarak 3 yıl 4'er ay hapis cezası verdi. Diğer sanıklar Pınar Arslantürk ve Murat Savaş Polat'ı da "Taksirle bir veya birden fazla kişinin ölümü veya yaralanmasına neden olmak" suçundan 2 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı. Heyet ayrıca, karar kesinleştiğinde Firdevs Eliboyalı ve İGDAŞ yetkilileri ile Beyoğlu Belediyesi yetkilileri hakkında "Taksirle bir insanın ölümü bir insanın da yaralanmasına neden olmak" maddesi gereği İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.

OLAYIN GEÇMİŞİCihangir'de 12 Haziran 2016'da, Safir Apartmanı'nın beşinci katında meydana gelen doğal gaz patlaması sonucunda, evin önünde olan 75 yaşındaki simitçi Feridun Yükseltürk, binadan düşen molozların altında kalarak hayatını kaybetmişti. Olayda taksi şoförü Veysi Bulut ise binadan kopan klima dış ünitesi ve molozların, içinde bulunduğu aracın üzerine düşmesi sonucu ağır yaralanmıştı. İddianamede, iki İGDAŞ görevlisi, bir teknik servis görevlisi ve evin sahibi hakkında "Taksirle bir kişinin ölümü, bir kişinin de yaralanmasına neden olmak" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu. İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 14 Haziran 2019'da yapılan yargılama sonucunda, İGDAŞ'da teknisyen olan sanıklar Yusuf Yurttaş ve Fatih Akdemir'in "Taksirle ölüme ve yaralamaya sebep olmak" suçundan 3 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırılmış, ev sahibi sanık Pınar Arslantürk ve kombi servis yetkilisi Murat Savaş Polat'ın ise olayda taksirlerinin bulunmadığı anlaşıldığından beraatlerine karar verilmişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi de yasal ve yeterli gerekçelerle hüküm kurulmadığını belirterek kararı bozmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı