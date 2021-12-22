Beyoğlu'ndaki bir binada çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Beyoğlu'ndaki bir binada çıkan yangın söndürüldü

AA / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel

Beyoğlu'nda 7 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

BEYOĞLU, İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda 7 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hacı Ahmet Mahallesi Pir Hüsamettin Sokak'ta bulunan bir binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis, sokakta güvenlik önlemi aldı.

Yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalanlar da itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılanlar çevre dükkanlarda çalışmaların tamamlanmasını bekledi.

Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın hasara yol açtı.

Beyoğlu'ndaki bir binada çıkan yangın söndürüldü

Beyoğlu'ndaki bir binada çıkan yangın söndürüldü

Beyoğlu'ndaki bir binada çıkan yangın söndürüldü

Beyoğlu'ndaki bir binada çıkan yangın söndürüldü

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