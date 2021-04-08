BEYOĞLU'NDA YANGINDA 2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BEYOĞLU'NDA YANGINDA 2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beyoğlu'nda, elektrik sobasının kısa devre yapması sonucu çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Beyoğlu'nda, elektrik sobasının kısa devre yapması sonucu çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Çukur Mahallesi Tarlabaşı Bulvarı Demirbaş Sokak'ta saat 15.00 sıralarında 5 katlı binanın 4'üncü katındaki tek odalı dairede, elektrik sobasının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Ev sahibi Yudum A. ile o sırada yanında bulunan arkadaşı Abdullah Ü., alevlere müdahale etmeye çalıştı. Yangını kendi çabalarıyla söndüremeyen Yudum A. daireden çıkarak komşularından yardım istedi. İtfaiye ve polis ekiplerine haber veren komşular, dumandan etkilendiği öğrenilen Yudum A.'yla birlikte dışarı çıktı. İhbarın ardından olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye yangını söndürmek için çalışmalara başladı. Çalışmalar sırasında, dairenin kapısı önünde yerde baygın şekilde bulunan Abdullah Ü., itfaiye ekiplerince dışarı çıkarıldı. Adbullah Ü. ile Yudum A., ambulansla Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun duman soluduğu tespit edilen Abdullah Ü.'nün sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede söndürülürken, daire tamamen kullanılamaz hale geldi.

ZOR ATTIK KENDİMİZİ DIŞARI

Yangın çıkan dairenin karşısında oturan Mert Kamiller Ben gündüz vakti uykudaydım. Karşı komşum kapıyı vurdu panikle, 'yardım, yardım' diye. Kapıyı açtım. Bir elektrik sobası alev almış. Ben kapıyı açınca gelen oksijenle beraber parladı. Zor attık kendimizi dışarı. Can kaybımız yok. Arkadaşımın ev arkadaşı duman solumuş. Onu çıkartılar dışarı. Can kaybımız yok. Elektrik kaçağından kaynaklı dedi.

BEYOĞLU'NDA YANGINDA 2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
BEYOĞLU'NDA YANGINDA 2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
BEYOĞLU'NDA YANGINDA 2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
BEYOĞLU'NDA YANGINDA 2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
BEYOĞLU'NDA YANGINDA 2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Haydar Akar Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Esra Erol Hande Erçel Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Ozan Tufan Gökhan Töre Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: BEYOĞLU'NDA YANGINDA 2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 18:28:21. #1.14#
title