Son dakika haberi! Beyoğlu'nda yangın paniği, mahalleli kendini sokağa attı (1)
Son dakika haberleri: Beyoğlu'nda 2 katlı binanın 2. katında yangın çıktı.
16.08.2020 10:40 | Son Güncelleme: 16.08.2020 10:49
Beyoğlu'nda 2 katlı binanın 2. katında yangın çıktı. Daire alev alev yanarken, ekipler yangına müdahale ediyor.
- İstanbul
Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi, Doğramacı Şakir Sokak üzerinde bulunan 2 katlı binanın 2. katında yangın çıktı. Binadan alevler yükselirken, sokakta panik yaşandı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin, yangın söndürme çalışmaları sürüyor.
- İstanbul
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Kaynak: DHA