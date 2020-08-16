Son dakika haberi! BEYOĞLU'NDA YANGIN PANİĞİ, MAHALLELİ KENDİNİ SOKAĞA ATTI (1)
Son dakika gündem haberi... Beyoğlu'nda 2 katlı binanın 2. katında yangın çıktı.
16.08.2020 10:38 | Son Güncelleme: 16.08.2020 11:26
Beyoğlu'nda 2 katlı binanın 2. katında yangın çıktı. Daire alev alev yanarken, ekipler yangına müdahale ediyor. Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi, Doğramacı Şakir Sokak üzerinde bulunan 2 katlı binanın 2. katında yangın çıktı. Binadan alevler yükselirken, sokakta panik yaşandı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin, yangın söndürme çalışmaları sürüyor.- İstanbul
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Kaynak: DHA