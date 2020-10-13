Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu
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Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu

13.10.2020 16:16 | Son Güncelleme: 13.10.2020 16:32
Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu

BEYOĞLU'nda 200 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, bazı kişiler gözaltına alındı.

BEYOĞLU'nda 200 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, bazı kişiler gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğünün yanı sıra çok sayıda sivil ekip destek verdi. İstiklal Mahallesi'nde daha önceden belirlenen 16 adrese ekipler eş zamanlı operasyon düzenledi. Aramalara özel eğitimli narkotik köpekleri de katılarak ekiplere yardımcı oldu. İstiklal Mahallesi genelinde düzenlenen operasyonda özel timlerin çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü. Polisin uyarılarına rağmen açılmayan kapılar koçbaşı yardımıyla kırılarak içeri girildi.

SATIŞA HAZIR UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Beyoğlu'nda yaklaşık 200 polisin katıldığı operasyonda bir adreste yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde, uyuşturucu madde satışında kullanılan hassas terazi ve bir adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan kişiler ekiplerce gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

- İstanbul
Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu
Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu
Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu
Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu
Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu
Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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