Son dakika haberi | Beyoğlu'nda tek katlı evde yangın paniği

BEYOĞLU, İSTANBUL (İHA) - Beyoğlu'nda tek katlı müstakil bir evde çıkan yangın mahallede paniğe yol açtı. Evin bir süre önce tadilat edildiği ve boş olduğu öğrenilirken yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Yangın, Beyoğlu'nda Kükürtlü Sokak'ta tek katlı bir evde çıktı. Edinilen bilgiye göre; müstakil evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bir süre önce içerisinde tadilat yapılan ve henüz kimsenin oturmadığı ev, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

"Bir adamın çatılardan atlayarak kaçtığını görmüş"

Görgü tanığı Yusuf Tazegül, "Dumanı gördük, sonra itfaiyeyi aradık. Başka bir esnaf arkadaş yangının hemen arkasından, siyahi bir adamın çatılardan atlayarak kaçtığını görmüş. Herhalde o ısınmak için bir şeyler yaktı. Bu ev kullanılmıyor, yeni yapıldı zaten. Tadilatı yapıldı ama içeride kalan yoktu" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa