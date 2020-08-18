Son dakika haberi... Beyoğlu'nda silahlı kavga: 1 yaralı
Son dakika gündem haberi: Beyoğlu'nda Karaköy Sahil'de 4 kişi arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.
18.08.2020 23:15 | Son Güncelleme: 18.08.2020 23:18
Beyoğlu'nda Karaköy Sahil'de 4 kişi arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.
Haliç Metro Köprüsü çıkışındaki sahilde oturan 4 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.
Silahlı kavgaya dönen olayda bir kişi kasığından yaralandı.
Saldırgan silahı çimlere atarak Galata'ya doğru kaçmaya başladı.
İhbar verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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Kaynak: AA