Son dakika haberi: Beyoğlu'nda silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
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Son dakika haberi: Beyoğlu'nda silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberi: Beyoğlu'nda silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Beyoğlu'nda çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Beyoğlu'nda çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hüseyinağa Mahallesi Halas Sokak'ta 3 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya çıktı.

Kavgada dönüşen olayda sırtından bıçaklanan M.I, yanında bulunan silahla Murat I, ile ismi henüz öğrenilemeyen kişiyi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Murat I, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen

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