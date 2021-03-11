Son dakika haberi... Beyoğlu'nda restoranlara korona virüs denetimi

Beyoğlu'nda polis ekipleri restoranlarda korona virüs denetimi yaptı. Denetimlerde kapalı olması gereken saatlerde kapasitesinin üzerinde müşteri bulunduran ve sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği restoranlara ceza kesildi.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün sabaha karşı Beyoğlu'nda faaliyet gösteren içkili mekanlara yönelik korona virüs denetiminde bulundu. Denetimlerde lokanta olarak faaliyet gösteren bir işyerinin kapalı olması gereken saatte açık olduğu, içeride yüzde 50 olması gereken kapasitenin üstünde müşterilerin bulunduğu ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı tespit edildi. Ekipler 1 şahsa sokağa çıkma yasağını ihlalden, 7 yabancı uyruklu şahsa ise sosyal mesafe kuralarını ihlalden toplam 27 bin 752 TL idari para cezası işlemi uyguladı.

Denetimlere devam eden ekipler "eğlence yeri" ruhsatı olan ve kapalı olması gereken bir işyerinin açık olduğu, canlı müzik yapıldığı ve kapasitenin üzerinde müşteri bulunduğunu tespit etti. İçeride bulunan 12 şahsa sosyal mesafe kuralarını ihlalden toplam 41 bin 628 TL idari para cezası kesildi. Denetimlerde her iki iş yeri de zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı