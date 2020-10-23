Beyoğlu'nda pazarcıya silahlı saldırı
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Beyoğlu'nda pazarcıya silahlı saldırı

23.10.2020 21:35 | Son Güncelleme: 23.10.2020 21:39
Beyoğlu'nda pazarcıya silahlı saldırı

BEYOĞLU'nda, semt pazarında esnaflık yapan Dursun Ş., pazarda karısına laf atıldığını iddia eden kişinin ateş etmesi sonucu yaralandı.

BEYOĞLU'nda, semt pazarında esnaflık yapan Dursun Ş., pazarda karısına laf atıldığını iddia eden kişinin ateş etmesi sonucu yaralandı. Saldırganın kaçmasından bir süre sonra vurulduğunu fark eden esnaf, yürüyerek hastaneye gitti.

 

YANLIŞ OLDUOlay, Kasımpaşa Küçük Piyale Mahallesi Tahta Kadı Sokak'ta 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pazarda kardeşiyle birlikte telefon kılıfı satan Dursun Ş., tezgahı kaldırdığı sırada yanlarına kimlikleri henüz belirlenemeyen biri silahlı, iki kişi geldi. Tabancayı iki kardeşe doğrultan kişi, 'pazarda karıma laf atılmış. Fevzi diye biri laf atmış' diyerek bağırmaya başladı. Dursun Ş. ile kardeşinin, kimseye laf atılmadığını söylemesine rağmen bağırmaya devam eden kişi, tezgaha doğru 3 el ateş ettikten sonra arkadaşıyla birlikte kaçtı. Saldırganın yanındaki kişinin kaçmadan önce 'yanlış oldu' dediği iddia edildi.

YÜRÜYEREK HASTANEYE GİTTİSaldırgan ile arkadaşının kaçmasının ardından pazar tezgahını kaldırmaya devam eden Dursun Ş.(30), bir süre sonra vurulduğunu fark etti. Tezgahtan seken kurşunlardan ikisinin sol göğsünün altına isabet etmesi sonucu yaralandığı belirlenen Ş., kardeşiyle birlikte yürüyerek Kasımpaşa Deniz Hastanesi'ne gitti. Burada ilk tedavisi yapılan evli ve iki çocuk babası Dursun Ş., ambulansla İstanbul Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Polis, saldırgan ve arkadaşının yakalanması için çalışmalara başladı. 


- İstanbul
Beyoğlu'nda pazarcıya silahlı saldırı
Beyoğlu'nda pazarcıya silahlı saldırı
Beyoğlu'nda pazarcıya silahlı saldırı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat DELİKLİTAŞ

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