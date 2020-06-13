Son dakika haberi... Beyoğlu'nda patlama
Son dakika güncel haberi: Beyoğlu'nda bir iş yerinde meydana gelen patlamada 6 kişi yaralandı.
13.06.2020 10:13 | Son Güncelleme: 13.06.2020 10:38
Beyoğlu'nda bir iş yerinde meydana gelen patlamada 6 kişi yaralandı.
Piri Paşa Mahallesi Şengül Sokak'ta aydınlatma malzemesi üreten bir iş yerinin deposunda, tüpten kaynaklandığı belirtilen patlama meydana geldi.
Patlamada, ilk belirlemeye göre 6 kişi yaralanırken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.
Kaynak: AA