Son dakika haberi | Beyoğlu'nda parkta oturanlara silahlı saldırı: 3 yaralı (1) Son dakika haberine göre BEYOĞLU Fetihtepe Mahallesi Tepeüstü Sokak'taki bir parkta oturanlara silahlı saldırıda bulunuldu.

BEYOĞLU Fetihtepe Mahallesi Tepeüstü Sokak'taki bir parkta oturanlara silahlı saldırıda bulunuldu. Olayda parktaki 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Kaçan saldırganları yakalamak için polisin çalışmaları sürüyor.- İstanbul

Kaynak: DHA