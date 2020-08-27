Son dakika haberi | Beyoğlu'nda parkta oturanlara silahlı saldırı: 3 yaralı (1)
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Son dakika haberi | Beyoğlu'nda parkta oturanlara silahlı saldırı: 3 yaralı (1)

Son dakika haberine göre BEYOĞLU Fetihtepe Mahallesi Tepeüstü Sokak'taki bir parkta oturanlara silahlı saldırıda bulunuldu.

Son dakika haberi | Beyoğlu'nda parkta oturanlara silahlı saldırı: 3 yaralı (1)
27.08.2020 00:29 | Son Güncelleme: 27.08.2020 00:32
BEYOĞLU Fetihtepe Mahallesi Tepeüstü Sokak'taki bir parkta oturanlara silahlı saldırıda bulunuldu. Olayda parktaki 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Kaçan saldırganları yakalamak için polisin çalışmaları sürüyor. 

- İstanbul

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Kaynak: DHA

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