Son dakika haberi | Beyoğlu'nda parkta oturanlara silahlı saldırı: 3 yaralı (1)
Son dakika haberine göre BEYOĞLU Fetihtepe Mahallesi Tepeüstü Sokak'taki bir parkta oturanlara silahlı saldırıda bulunuldu.
27.08.2020 00:29 | Son Güncelleme: 27.08.2020 00:32
BEYOĞLU Fetihtepe Mahallesi Tepeüstü Sokak'taki bir parkta oturanlara silahlı saldırıda bulunuldu. Olayda parktaki 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Kaçan saldırganları yakalamak için polisin çalışmaları sürüyor.
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Kaynak: DHA