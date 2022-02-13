Son dakika haberi! Beyoğlu'nda oyuncu Bahadır Ünlü'nün müşterisini darp ettiği yeni görüntüler kamerada - Haberler
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Son dakika haberi! Beyoğlu'nda oyuncu Bahadır Ünlü'nün müşterisini darp ettiği yeni görüntüler kamerada

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi: Beyoğlu'nda dizi oyuncusu Bahadır Ünlü'nün, kafeteryasına gelerek eşine küfür ve hakaret eden şahsı darp ettiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı.

BEYOĞLU, İSTANBUL (İHA) - Beyoğlu'nda dizi oyuncusu Bahadır Ünlü'nün, kafeteryasına gelerek eşine küfür ve hakaret eden şahsı darp ettiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Beyoğlu'nda önceki hafta Cuma günü saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda, dizi oyuncusu Bahadır Ünlü eşinin çalıştığı restoranda eşiyle tartışıp küfür ve hakaret ettiği öne sürülen müşterisine bıçakla saldırmıştı. Ünlü, şahsın kafasına bıçağın sapıyla defalarca vurup, korku dolu anlar yaşatmıştı.

Son dakika haberi! Beyoğlu'nda oyuncu Bahadır Ünlü'nün müşterisini darp ettiği yeni görüntüler kamerada

Son dakika haberi! Beyoğlu'nda oyuncu Bahadır Ünlü'nün müşterisini darp ettiği yeni görüntüler kamerada

Son dakika haberi! Beyoğlu'nda oyuncu Bahadır Ünlü'nün müşterisini darp ettiği yeni görüntüler kamerada

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Hakaret, Beyoğlu, Güncel, Haberler

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