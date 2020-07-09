Son dakika haberi... BEYOĞLU'NDA MOTOSİKLET KAZASI: 2 YARALI
Son dakika güncel haberi: BEYOĞLU'nda kavşaktan dönen otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
09.07.2020 13:48 | Son Güncelleme: 09.07.2020 13:54
BEYOĞLU'nda kavşaktan dönen otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
- İstanbul
Piyalepaşa Bulvarı üzerinde bir benzin istasyonuna girmek için kavşaktan dönüş yapan otomobile Çağlayan yönünde ilerleyen motosiklet çarptı. Çapmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ve arkasındaki kişi savrularak yere düştü. Motosikletin arkasındaki kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken motosiklet sürücüsü daha ciddi şekilde yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalede bulundu. Yaralı motosiklet sürücüsü daha sonra ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.
Görüntü dökümü---------------------Yerdeki yaralı motosiklet sürücüsü-Sağlık ekiplerinin yaralıya ilk müdahalesi-Motosikletteki diğer kişiyi sağlık ekiplerinin kontrol etmesi-Yaralıya boyunluk ve maske takılması-Yaralının sedye ile ambulansa taşınması-Polis ekipleri-Kaza yapan motosiklet ve otomobil
-Genel ve detay görüntüler
- İstanbul
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Kaynak: DHA