İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA MANGAL YAKMAK İSTEYEN AİLENİN EVİNDE YANGIN ÇIKTI
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İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA MANGAL YAKMAK İSTEYEN AİLENİN EVİNDE YANGIN ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ / İstanbul DHABeyoğlu'nda Suriye uyruklu ailenin kaldığı binada yangın çıktı.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ/ İstanbul DHA

Beyoğlu'nda Suriye uyruklu ailenin kaldığı binada yangın çıktı. Yangının çatı katında oturan ailenin, şöminede mangal yaptıkları sırada çıktığı belirlendi. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi Koçyiğit Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın çatı katında çıktı. Suriye uyruklu ailenin yaşadığı dairede, iddiaya göre mangal yapmak için şömineyi yaktılar. Bir süre sonra çatı katında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın anları vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

YANGINA ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, binada hasar meydana geldi.

İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA MANGAL YAKMAK İSTEYEN AİLENİN EVİNDE YANGIN ÇIKTI
İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA MANGAL YAKMAK İSTEYEN AİLENİN EVİNDE YANGIN ÇIKTI
İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA MANGAL YAKMAK İSTEYEN AİLENİN EVİNDE YANGIN ÇIKTI
İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA MANGAL YAKMAK İSTEYEN AİLENİN EVİNDE YANGIN ÇIKTI
İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA MANGAL YAKMAK İSTEYEN AİLENİN EVİNDE YANGIN ÇIKTI
İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA MANGAL YAKMAK İSTEYEN AİLENİN EVİNDE YANGIN ÇIKTI
İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA MANGAL YAKMAK İSTEYEN AİLENİN EVİNDE YANGIN ÇIKTI
İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA MANGAL YAKMAK İSTEYEN AİLENİN EVİNDE YANGIN ÇIKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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