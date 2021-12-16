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Son dakika haberi: Beyoğlu'nda kağıt deposunda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi: Beyoğlu'nda kağıt deposunda çıkan yangın söndürüldü
AA / İlyas Kaçar - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Beyoğlu'nda, kağıt toplayıcılarının kullandığı depoda çıkan yangın söndürüldü.

BEYOĞLU, İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda, kağıt toplayıcılarının kullandığı depoda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Bülbül Mahallesi Granit Sokak'ta kağıt toplayıcıları tarafından kullanıldığı öğrenilen depoda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler depoyu kapladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Öte yandan, itfaiyenin uyarılarını dikkate almayan mahalle sakini bir kadın, ekiplere yardımcı olmak amacıyla depoya girmeye çalıştı. Tavandaki alevli tahtaların çökmeye başlamasıyla son anda alevlerden kaçarak kurtulan kadın, ekiplerce olay yerinden uzaklaştırıldı.

Son dakika haberi: Beyoğlu'nda kağıt deposunda çıkan yangın söndürüldü

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AA / İlyas Kaçar - Son Dakika Haberleri

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