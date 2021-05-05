Son dakika haberi | Beyoğlu'nda gecekonduda çıkan yangın geceyi aydınlattı
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Son dakika haberi | Beyoğlu'nda gecekonduda çıkan yangın geceyi aydınlattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Beyoğlu'nda iki kişinin yaşadığı bir gecekonduda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Beyoğlu'nda iki kişinin yaşadığı bir gecekonduda çıkan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede yangının büyüdüğü gecekondu alev alev yanarken içeride o sırada kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Yangın. saat 02: 00 sıralarında Beyoğlu Örnektepe Mahallesi Dereiçi Borsa Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, anne Havkan Mendi ve oğlu Şevket Mendi'nin yaşadığı gecekonduda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi alev alev yanan gecekondudaki yangına müdahale ederken polis ekipleri güvenlik amaçlı sokağı iki yönlü kapattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındıktan sonra yapılan incelemeyle birlikte evde yangın sırasında kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Alev alev yanan gecekondudaki yangın cep telefonu kamerasında

Kısa sürede alevlere teslim olan gecekondudaki yangın vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Mahalleli korku ve panikle sokağa döküldü

Alevlerin yükseldiği gecekonduyu gören vatandaşlar korku ve panikle sokağa döküldü.Yangın sonrası gecekonduda büyük hasar oluşurken yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

(Abdullah Altunbaş - Muhammet Emin Arslan/İHA)

Son dakika haberi | Beyoğlu'nda gecekonduda çıkan yangın geceyi aydınlattı
Son dakika haberi | Beyoğlu'nda gecekonduda çıkan yangın geceyi aydınlattı
Son dakika haberi | Beyoğlu'nda gecekonduda çıkan yangın geceyi aydınlattı
Son dakika haberi | Beyoğlu'nda gecekonduda çıkan yangın geceyi aydınlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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