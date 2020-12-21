Son dakika haberi! BEYOĞLU'NDA GASP DEHŞETİ KAMERADA
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Son dakika haberi! BEYOĞLU'NDA GASP DEHŞETİ KAMERADA

21.12.2020 13:08 | Son Güncelleme: 21.12.2020 13:12
Son dakika haberi! BEYOĞLU'NDA GASP DEHŞETİ KAMERADA

Son dakika haberi... Zeki GÜNAL / BEYOĞLU Talimhane'de 2 şüpheli, takip ettikleri kişiyi yere yatırıp tekmeledikten sonra cebindeki parayı alıp kaçtı.

Zeki GÜNAL/ BEYOĞLU Talimhane'de 2 şüpheli, takip ettikleri kişiyi yere yatırıp tekmeledikten sonra cebindeki parayı alıp kaçtı. Olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, polis olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay saat 11.30 sıralarında yaşandı. Oteller bölgesi olarak bilinen Talimhane'de market alışverişi yapan Ali Rıza A. dışarı çıkıp sokakta yürürken kendisini takip eden iki kişinin saldırısına uğradı. Yere düşürülen Ali Rıza A. boğuştuğu kişilere engel olamadı. Cebindeki paraları gasp edilen Ali Rıza A. yerden kalkarak şüphelileri kovaladı.  Gasp edilen Ali Rıza A. "Markette alışveriş yaptım üstümdeki para dolar olduğu için alışverişi kredi kartı ile ödedim. Yolda yürürken birden yere yatırdılar. Ayağımı tekmeleyip bütün parayı aldılar. Diğer cebim düğmeliydi onu çektiler ama oradaki parayı alamadılar. Bir süre boğuştuk. Birine tırnağımı geçirdim ama gençlerdi engel olamadım" diye konuştu. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 

Görüntü dökümü:

----------------------GÜVENLİK KAMERASI -Ali Rıza A.'nın yolda yürümesi-Gaspçıların saldırması-Ali Rıza A.'nın yere düşürülmesi-Ali Rıza A.'nın gaspçılara engel olmaya çalışması-Yaşanan arbede-Ali Rıza A.'nın kaçan gaspçıları kovalamasıAKTÜEL -Ali Rıza A. ile röportaj

-Polis ekiplerinin devriye gezmesi


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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