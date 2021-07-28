Son dakika haber... Beyoğlu'nda dünürler arasında çıkan kavgada ölü sayısı 4'e yükseldi
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Son dakika haber... Beyoğlu'nda dünürler arasında çıkan kavgada ölü sayısı 4'e yükseldi

Son dakika haber... Beyoğlu'nda dünürler arasında çıkan kavgada ölü sayısı 4'e yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Beyoğlu'nda genç çiftin boşanma sürecinde dünürler arasında çıkan kavgada yaralanan Beytullah Akçay'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı 4'e yükseldi.

Beyoğlu'nda genç çiftin boşanma sürecinde dünürler arasında çıkan kavgada yaralanan Beytullah Akçay'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı 4'e yükseldi.

Olay Örnektepe Kanarya Sokak'ta yaşanmış, kısa süre önce evlenen Berk Giray ve Hatice Giray çifti iddiaya göre sorun yaşamaya başlamıştı. Birkaç gün önce evden ayrılan Hatice Giray, dayısının Örnektepe Kanarya Sokak'taki evine gelmiş, eşiyle tekrar barışmak isteyen damat Berk Giray ise, yanına babası ve kuzenini alarak Hatice Giray'ın kapısına dayanmıştı. Evin önünde yaşanan tartışma üzerine gelinin babası Mürsel Ağrı da olay yerine gelmiş, çıkan çatışmada kayınpeder Mürsel Ağrı, bacağından vurulmuş, silahını çeken Ağrı, damadı Berk Giray'ı, dünürünü ve damadın kuzeni olduğu öğrenilen bir kişiyi vurarak öldürmüştü.

Gözaltına alınan yaralı Mürsel Ağrı polis nezaretinde hastaneye kaldırılmıştı.

OLAYDA ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Olayda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı. Çatışmada yaralanan Beytullah Akçay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Böylece olayda ölü sayısı 4'e yükseldi.

(Doğan Can Cesur/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Beyoğlu'nda silahlı kavga
Beyoğlu'nda silahlı kavga
Beyoğlu'nda silahlı kavga
Beyoğlu'nda silahlı kavga
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