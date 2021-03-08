BEYOĞLU'NDA DHKP-C OPERASYONU: 2 GÖZALTI
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BEYOĞLU'NDA DHKP-C OPERASYONU: 2 GÖZALTI

08.03.2021 13:36 | Son Güncelleme: 08.03.2021 13:41
BEYOĞLU'NDA DHKP-C OPERASYONU: 2 GÖZALTI

Beyoğlu'nda terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Beyoğlu'nda terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DHKP-C'ye yönelik Beyoğlu'ndaki İdil Kültür Merkezi'ne geçtiğimiz cuma günü baskın düzenledi. Operasyonda, DHKP-C örgüt üyesi olduğu iddiasıyla T.O. ve B.C.I. isimli iki şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler T.O. ve B.C.I. bugün adliyeye sevk edildi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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