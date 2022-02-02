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Son dakika haberi: BEYOĞLU'NDA DEĞNEKÇİYE GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika gündem haberi... BEYOĞLU'nda sürücülerden zorla para istediği belirlenen değnekçi gözaltına alındı.

BEYOĞLU, İSTANBUL (DHA) - BEYOĞLU'nda sürücülerden zorla para istediği belirlenen değnekçi gözaltına alındı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik ekipleri, Beyoğlu Miralay Şefik Bey Sokak'ta park etmek isteyen araç sürücülerinin yanına gelen Kenan S.'nin ücret istediğini belirledi. Polis, Kenan S.'yi gözaltına aldı. Kenan S.'ye Karayolu üzerinde park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek suçundan işlem yapıldı. Kenan S. adli işlemleri yapılmak üzere Beyoğlu Şehit Haşim Usta Polis Merkezi'ne götürüldü.

Son dakika haberi: BEYOĞLU'NDA DEĞNEKÇİYE GÖZALTI

Son dakika haberi: BEYOĞLU'NDA DEĞNEKÇİYE GÖZALTI

Son dakika haberi: BEYOĞLU'NDA DEĞNEKÇİYE GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Trafik Denetleme, Tragger, Beyoğlu, Polis, Güncel, Haber

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