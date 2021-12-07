BEYOĞLU'NDA 2 KİŞİNİN YARALANDIĞI SİLAHLI SALDIRI KAMERADA - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BEYOĞLU'NDA 2 KİŞİNİN YARALANDIĞI SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BEYOĞLU'nda bir otomobilin içinde bulunan 2 kişi silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

BEYOĞLU, İSTANBUL (DHA) - BEYOĞLU'nda bir otomobilin içinde bulunan 2 kişi silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Yaralananların otomobille 2 kilometre kaçarak denetim yapan trafik polislere sığındı. Silahlı Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün saat 03.00 sıralarında Beyoğlu, Yenişehir Mahallesi, Irmak Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 COP 236 plakalı otomobil sürücüsüne ve yanındaki kişiye caddede trafik ışıklarında kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahla ateş açıldı. Kurşunların isabet ettiği Y.K ve M.A. olay yerinden yaralı şekilde 2 kilometre kaçarak denetim yapan trafik polislerine sığındı. Otomobilde yaralı kişilerin olduğunu gören trafik polisleri, hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalelerini yaptıkları yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Saldırıya ilişkin soruşturma sürerken saldırı anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, dörtlüleri yanan, yoldaki otomobilin yanına bir kişinin yanaştığı, ardından silahını çıkararak otomobildekiler ateş ettiği görülüyor. Otomobil hareket ederken saldırgan da yaya olarak olay yerinden ayrılıyor.

BEYOĞLU'NDA 2 KİŞİNİN YARALANDIĞI SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

BEYOĞLU'NDA 2 KİŞİNİN YARALANDIĞI SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

BEYOĞLU'NDA 2 KİŞİNİN YARALANDIĞI SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

BEYOĞLU'NDA 2 KİŞİNİN YARALANDIĞI SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

Tasmasız dolaştırılan pitbull tarafından parçalanan köpeğin sahibi harekete geçti

Tasmasız dolaştırılan pitbull tarafından parçalanan köpeğin sahibi harekete geçti

 Beyoğlu'nda kadın turisti İETT otobüsünün altına iten taksici: Ben orada kadından kurtulmaya çalıştım

Beyoğlu'nda kadın turisti İETT otobüsünün altına iten taksici: Ben orada kadından kurtulmaya çalıştım

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a hareketinden önce açıklamada bulundu: (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a hareketinden önce açıklamada bulundu: (3)

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title