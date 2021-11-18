Son dakika haberi | Beyoğlu'nda 2 gecekonduda çıkan yangınla ilişkili 2 kişi gözaltına alındı
AA / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Beyoğlu'nda iki gecekonduda çıkan yangına ilişkin yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.
BEYOĞLU, İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda iki gecekonduda çıkan yangına ilişkin yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.
Piyalepaşa Mahallesi Candan Sokak'taki gecekonduda sabah saatlerinde meydana gelen yangına ilişkin soruşturma sürüyor.
Polis ekiplerince yürütülen çalışmada, yabancı uyruklu M.N. ve C.H, gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Taha Erham Keleş - Son Dakika Haberleri
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