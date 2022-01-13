Beyoğlu'nda yangın... Ahşap bina alev topuna döndü - Haberler
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Beyoğlu'nda yangın... Ahşap bina alev topuna döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Beyoğlu'nda yangın.

BEYOĞLU, İSTANBUL (İHA) - Beyoğlu'nda yangın... Ahşap bina alev topuna döndü

İSTANBUL Beyoğlu'nda iki katlı ahşap bina alevlere teslim oldu. Binanın yanındaki beton duvarın yıkıldığı, yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin ölümden döndüğü öğrenildi.

Beyoğlu Küçükpiyale Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi'nde bulunan iki katlı ahşap binada saat 14.30 sıralarında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Ekipler, alevler içinde kalan binaya müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

"İtfaiye ekiplerinin üzerine duvar yıkıldı"

Olayı ilk görenlerden biri olduğunu söyleyen Erol Nacar, "Burada kimsesizler kalıyordu, birden bire yangın çıktı. Araçlarımızı yoldan kaldırdık. Sonra itfaiye ekipleri geldi ve müdahale etti. O sırada itfaiye ekiplerinin üzerine duvar yıkıldı. Duvarın itfaiye ekiplerinin üzerine yıkıldığını gördüm ama Allah'tan kimsede bir şey yok. Kimsesizler, halk tabiriyle, torbacı, esrarcı, denilen birkaç kişi kalıyordu. Onlar çıktıktan sonra yangın çıktı, biz de itfaiyeye haber verdik" dedi. Yangını gören bir başka vatandaş Abidin Çizik ise, "Bir anda tutuştu. Daha sonra itfaiyeyi aradılar ve itfaiye geldi. Ateşi söndürmeye geldiler ve söndürdüler" diye konuştu.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürülürken, iki katlı ahşap binanın küle döndüğü görüldü.

Beyoğlu'nda yangın... Ahşap bina alev topuna döndü

Beyoğlu'nda yangın... Ahşap bina alev topuna döndü

Beyoğlu'nda yangın... Ahşap bina alev topuna döndü

Beyoğlu'nda yangın... Ahşap bina alev topuna döndü

Beyoğlu'nda yangın... Ahşap bina alev topuna döndü

Beyoğlu'nda yangın... Ahşap bina alev topuna döndü

Beyoğlu'nda yangın... Ahşap bina alev topuna döndü

Beyoğlu'nda yangın... Ahşap bina alev topuna döndü

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