Son dakika haberi... BEYOĞLU ÇİÇEK BAR'DA YANGIN
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Son dakika haberi... BEYOĞLU ÇİÇEK BAR'DA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Beyoğlu'nda, bir dönem sanatçı ve gazetecilerin uğrak yerlerinden olan Çiçek Bar'da yangın çıktı.

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Beyoğlu'nda, bir dönem sanatçı ve gazetecilerin uğrak yerlerinden olan Çiçek Bar'da yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Sıraselviler Caddesi Billurcu Sokak'taki Çiçek Bar'ın teras bölümünde saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede büyüdü. Çiçek Bar çalışanlarının çabalarına rağmen yangın söndürülemeyince itfaiyeye haber verildi. İtfaiye ekipleri, yangın merdiveni yardımıyla alevlere müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren müdahalenin ardından yangın tamamen kontrol altına alındı. Yangında, ocağın bulunduğu bölümde hasar oluştu.

Bir dönem sanatçı ve gazetecilerin uğrak yerlerinden olan Çiçek Bar'ın bir süredir tadilatta olduğu öğrenildi.

Son dakika haberi... BEYOĞLU ÇİÇEK BAR'DA YANGIN
Son dakika haberi... BEYOĞLU ÇİÇEK BAR'DA YANGIN
Son dakika haberi... BEYOĞLU ÇİÇEK BAR'DA YANGIN
Son dakika haberi... BEYOĞLU ÇİÇEK BAR'DA YANGIN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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