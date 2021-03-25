Son dakika: Beylikdüzü'nde 'Atmaca' operasyonu
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Son dakika: Beylikdüzü'nde 'Atmaca' operasyonu

25.03.2021 10:46 | Son Güncelleme: 25.03.2021 10:58

Son dakika haberi... Beylikdüzü'nde 'Atmaca' operasyonu İSTANBUL- Bıldırcın yakalamak için kullanılan eğitilmiş bir atmaca, ayağındaki ip ağaca dolanınca baş aşağı mahsur kaldı.

Beylikdüzü'nde 'Atmaca' operasyonu

İSTANBUL- Bıldırcın yakalamak için kullanılan eğitilmiş bir atmaca, ayağındaki ip ağaca dolanınca baş aşağı mahsur kaldı. Beylikdüzü Marmara Mahallesi'ndeki Erguvan Sitesi'nde ağaca dolanan yabani kuşu, site görevlisi kurtarıp özgürlüğüne kavuşturdu

Kuzey Avrupa, İngiltere ve Karadeniz Bölgesinde çok yaygın bir usül olan eğitilmiş atmaca ile avlanmanın, büyük şehirlerde de yapılması dikkat çekti. İstanbul'da Beylikdüzü'nde ayağında avcıların kullandığı özel bir ip bulunan atmaca kuşu, ağaç dalına dolandı. Bıldırcın avlamak için kar yağışı olan bir günde uçurulduğu tahmin edilen eğitimli atmaca, ağaçtan kurtarıldıktan sonra ayağındaki ip sökülerek özgürlüğüne kavuşturuldu. İstanbul'da çırak tabir edilen sertifikalı atmacacıların bulunduğuna dikkat çeken usta avcılar, Yakuplu ve Kavaklı köylerinde uzun zamandır atmaca ile avcılık yapıldığını sosyal medya programlarında zikrediliyorlar. Orman Bakanlığı tarafından, eğitim alan atmaca meraklılarına, çırak ve usta atmaca avcısı diye sertifikası da veriyor. Erguvan Sitesi'nin D Bloğu önündeki ağaca dolaşan sağlıklı bir atmacayı site görevlisi Şemsettin Güzel, ağaçtan kurtarıp, sitenin önünde havaya bıraktı. Atmaca'nın kalkış yaptığı, sahibinin olduğu noktaya gidip gitmediği ise merak ediliyor.

Son dakika: Beylikdüzü'nde 'Atmaca' operasyonu
Son dakika: Beylikdüzü'nde 'Atmaca' operasyonu
Son dakika: Beylikdüzü'nde 'Atmaca' operasyonu
Son dakika: Beylikdüzü'nde 'Atmaca' operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UTKU ÖZTÜRK

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