Son dakika haberleri | Beylikdüzü'nde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
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Son dakika haberleri | Beylikdüzü'nde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Beylikdüzü'nde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Beylikdüzü'nde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede lüks bir araçla 17.00-21.00 arasında uyuşturucu madde satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis, ilçede geriye dönük Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Ekipler, şüphelilerin kullandığı aracın plakasını tespit etti.

Yaklaşık 10 gün süren takip ve çalışma sonucu Yakuplu Mahallesi'ndeki bir adrese baskın düzenlendi.

"Zula evi" olarak kullanıldığı belirlenen adreste yapılan aramada 5 kilo 193 gram skunk, 6 bin 250 uyarıcı hap, 2 hassas terazi, 2 cep telefonu ele geçirildi.

Çalışmanın devamında şüpheli M.A. (23) ve C.Ç. (41) aynı gün Mevlana Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi'ndeki bir pasajda yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Son dakika haberleri | Beylikdüzü'nde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
Son dakika haberleri | Beylikdüzü'nde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
Son dakika haberleri | Beylikdüzü'nde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
Son dakika haberleri | Beylikdüzü'nde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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