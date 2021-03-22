Beylikdüzü'nde restoranda silahlı saldırı; peşlerinden koşup yumruk attı
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Beylikdüzü'nde restoranda silahlı saldırı; peşlerinden koşup yumruk attı

22.03.2021 13:58 | Son Güncelleme: 22.03.2021 14:20

BEYLİKDÜZÜ'nde bir kişi, baldızı ile restoranda kahvaltı yaptığı sırada, motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.

BEYLİKDÜZÜ'nde bir kişi, baldızı ile restoranda kahvaltı yaptığı sırada, motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganları durdurmak isteyen bir genç, peşlerinden koşup yumruk atmaya çalıştı. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay, saat 11.40 sıralarında Beylikdüzü'nün Kavaklı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baldızı ile kahvaltı yaptığı sırada bir kişi, motosikletle gelen kasklı 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıya uğrayan kişi bacağından vurulurken seken merminin ayak parmağına isabet ettiği bir kişi de hafif şekilde yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. 

SALDIRGANLARI DURDURMAYA ÇALIŞTI

Saldırganları ise tekel bayide motokurye olarak çalışan bir genç durdurmaya çalıştı. Silahlı saldırının ardından kaçmaya çalışan şüphelilerin peşinden koşan genç, yaklaştığı anda yumruk atmaya çalıştı. Yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

"MOTOSİKLETLE GELDİLER, SIKTILAR, GİTTİLER"

Olayı gören Turhan Büyüksever, 'Vurulan arkadaş içeride kahvaltı yapıyordu. Gelmiş konuşmuş, o da dışarı çıkınca ayağından vurmuş. Aralarında bir sorun olup olmadığını bilmiyordum. 2 kişi motosikletle geldiler sıktılar gittiler. Seken kurşunlar bir arkadaşa daha gelmiş. Yaralıların durumu iyi" dedi. 

"DIŞARI ÇAĞIRDILAR, SIKTI KAÇTILAR"

Yaralanan kişinin baldızı olan kadın ise, "İçeride kahvaltı yapıyordu. Dışarı çağırdılar çıktı sıktılar. Bu yani hiç kimseyle bir problemimiz yoktu, kimseyle herhangi bir sıkıntımız yoktu, her zaman güler yüzlü insanlarız. Buradaki herkes tanıyor" ifadelerini kullandı. Polis ekipleri yaptıkları olay yeri ve güvenlik kamerası incelemelerinin ardından saldırganları bulmak için çalışma başlattı.

(Fotoğraf)


Beylikdüzü'nde restoranda silahlı saldırı; peşlerinden koşup yumruk attı
Beylikdüzü'nde restoranda silahlı saldırı; peşlerinden koşup yumruk attı
Beylikdüzü'nde restoranda silahlı saldırı; peşlerinden koşup yumruk attı
Beylikdüzü'nde restoranda silahlı saldırı; peşlerinden koşup yumruk attı
Beylikdüzü'nde restoranda silahlı saldırı; peşlerinden koşup yumruk attı
Beylikdüzü'nde restoranda silahlı saldırı; peşlerinden koşup yumruk attı
Beylikdüzü'nde restoranda silahlı saldırı; peşlerinden koşup yumruk attı
Beylikdüzü'nde restoranda silahlı saldırı; peşlerinden koşup yumruk attı
Beylikdüzü'nde restoranda silahlı saldırı; peşlerinden koşup yumruk attı
Beylikdüzü'nde restoranda silahlı saldırı; peşlerinden koşup yumruk attı
Beylikdüzü'nde restoranda silahlı saldırı; peşlerinden koşup yumruk attı
Beylikdüzü'nde restoranda silahlı saldırı; peşlerinden koşup yumruk attı
Beylikdüzü'nde restoranda silahlı saldırı; peşlerinden koşup yumruk attı
Beylikdüzü'nde restoranda silahlı saldırı; peşlerinden koşup yumruk attı
Beylikdüzü'nde restoranda silahlı saldırı; peşlerinden koşup yumruk attı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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