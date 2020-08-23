Son dakika haberi | Beylikdüzü'nde 'koronavirüs' halayı kamerada Son dakika haberi: KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında yapılan tüm uyarılara rağmen, Beylikdüzü'nde düğünde halay çekildi.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında yapılan tüm uyarılara rağmen, Beylikdüzü'nde düğünde halay çekildi. O anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Koronavirüse karşı yapılan sosyal mesafe kuralı Beylikdüzü'ndeki düğünde ihlal edildi. Barış Mahallesi'nde Samsun Caddesi'nde düğün için toplanan gruptakiler sosyal mesafe kuralını ihlal ederek, halay çekti. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHA