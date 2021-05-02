BEYLİKDÜZÜ'NDE KORONAVİRÜS DENETİMİ
Kamera: Özgür Kumanovalı/İSTANBUL DHAKoronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri, Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi'nde denetim yaptı.
Kamera: Özgür Kumanovalı/İSTANBUL DHA
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri, Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi'nde denetim yaptı. Ekipler, araçları tek tek durdurarak, sürücüler ile beraberlerindekilerin izin belgelerini kontrol etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı