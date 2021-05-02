BEYLİKDÜZÜ'NDE KORONAVİRÜS DENETİMİ
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BEYLİKDÜZÜ'NDE KORONAVİRÜS DENETİMİ

BEYLİKDÜZÜ'NDE KORONAVİRÜS DENETİMİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kamera: Özgür Kumanovalı/İSTANBUL DHAKoronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri, Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi'nde denetim yaptı.

Kamera: Özgür Kumanovalı/İSTANBUL DHA

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri, Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi'nde denetim yaptı. Ekipler, araçları tek tek durdurarak, sürücüler ile beraberlerindekilerin izin belgelerini kontrol etti.

BEYLİKDÜZÜ'NDE KORONAVİRÜS DENETİMİ
BEYLİKDÜZÜ'NDE KORONAVİRÜS DENETİMİ
BEYLİKDÜZÜ'NDE KORONAVİRÜS DENETİMİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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