Son dakika... Beykoz'daki trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haberine göre Kavacık Mahallesi'nde dün meydana gelen trafik kazası, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kavacık Mahallesi'nde dün meydana gelen trafik kazası, güvenlik kamerasına yansıdı.
İki aracın çarpıştığı kazada yol kenarında telefonla konuşarak yürüyen bir yaya iki arabanın arasında kaldı.
Ağır yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan vatandaşın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Güvenlik kamerasının kaydettiği anlarda kazanın meydana gelişi görülüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı