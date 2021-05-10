Son dakika haberleri: Beykoz'da imalathanede yangın çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Beykoz'da imalathanede yangın çıktı

Anadolu Ajansı / Alptekin Soykan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Beykoz'da bir apartmanın bodrum katındaki imalathane tamamen yandı.

Beykoz'da bir apartmanın bodrum katındaki imalathane tamamen yandı.

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın bodrum katında faaliyet gösteren imalathanede yangın çıkması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye, atölyedeki yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonucu atölye ve deposundaki malzemeler kullanılamaz hale geldi.

Son dakika haberleri: Beykoz'da imalathanede yangın çıktı
Son dakika haberleri: Beykoz'da imalathanede yangın çıktı
Son dakika haberleri: Beykoz'da imalathanede yangın çıktı
Son dakika haberleri: Beykoz'da imalathanede yangın çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alptekin Soykan

Son dakika haberi: Gazze'de şehit olanların sayısı 20'ye yükseldi
Son dakika haberi: Gazze'de şehit olanların sayısı 20'ye yükseldi
Son dakika haberleri | Filistin Sağlık Bakanlığı: Gazze Şeridi'nde gerçekleşen patlamada 3'ü çocuk 9 Filistinli şehit oldu
Son dakika haberleri | Filistin Sağlık Bakanlığı: Gazze Şeridi'nde gerçekleşen patlamada 3'ü çocuk 9 Filistinli şehit oldu
Rize'de 15 yayla evi yakıldı
Rize'de 15 yayla evi yakıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Ali Babacan Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Demet Akalın Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Arda Turan Gökhan Töre Burak Yılmaz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Kudüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Beykoz'da imalathanede yangın çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 23:54:56. #1.15#

title