Son dakika haberi... Beykoz'da bir panelvanda çıkan yangın söndürüldü

Beykoz'da film seti malzemeleri taşıyan seyir halindeki panelvanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Caddesi'nde seyir halindeki bir panelvanın motor kısmı, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Çekici yardımıyla yoldan kaldırılan panelvanın film seti malzemeleri taşıdığı öğrenildi.

Öte yandan, yangın anı cep telefonu kameralarına da yansıdı.

AA / Mustafa Hatipoğlu - Son Dakika Haberleri

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