Son dakika haberi: Beyin ölümü gerçekleşen hasta organlarıyla 4 kişiye hayat verecek
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel
Bir son dakika haberine göre Denizli'de, tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 43 yaşındaki kişinin organları İzmir ve Denizli'de 4 kişiye nakledilecek.
Denizli'de, tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 43 yaşındaki kişinin organları İzmir ve Denizli'de 4 kişiye nakledilecek.
Pamukkale Üniversitesi Hastanesindeki (PAÜ) beyin cerrahi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 43 yaşındaki ismi açıklanmayan erkek hastanın, tıbbi müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşti.
Yakınları, Organ Nakli Koordinatörü Doç. Dr. Murat Özban ile yaptıkları görüşmenin ardından hastanın organları bağışlamaya karar verdi.
Hastanın kalp, karaciğer ve sağ böbreği Ege Üniversitesi Hastanesinde, sol böbreği ise Denizli'de organ nakli bekleyen hastalara nakledilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek