Son dakika haberi: Beyin ölümü gerçekleşen hasta organlarıyla 4 kişiye hayat verecek

Bir son dakika haberine göre Denizli'de, tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 43 yaşındaki kişinin organları İzmir ve Denizli'de 4 kişiye nakledilecek.