Son dakika haberi! Beyin kanaması geçiren Okul Müdürü Özatak hayatını kaybetti Son dakika gelişmesine göre HAKKARİ (İHA) – Hakkari Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Emin Özatak geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Emin Özatak geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.

Bir süre önce geçirdiği beyin kanaması sonucu Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılan Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Emin Özatak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hakkari'de sevilen ve sayılan simalardan olan Özatak, 46 yaşında evli ve 4 çocuk babasıydı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA