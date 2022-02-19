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Son dakika haber: Beyşehir Gölü beyaz gelinliğini giydi

İhlas Haber Ajansı, Ali Rıza Önses - Güncel
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Gelen son dakika haberine göre Beyşehir Gölü beyaz gelinliğini giydi Kar yağışı sonrasında beyaz gelinliğini giyen ve dronla görüntülenen Beyşehir Gölü kartpostallık görüntüler sergiledi.

BEYŞEHİR, KONYA (İHA) - Beyşehir Gölü beyaz gelinliğini giydi

KONYA - Kar yağışı sonrasında beyaz gelinliğini giyen ve dronla görüntülenen Beyşehir Gölü kartpostallık görüntüler sergiledi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, akşam saatlerinden itibaren yağan Kar, Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'ne de kıyısı olan şehir merkezini bembeyaz bir görüntüye büründürdü. Bu yıl Ocak ayındaki yağış bereketinin Şubat ayında da sürmesi, yağışların devamını dileyen herkesi de sevindirdi. Kar yağışının etkili olduğu ilçe merkezinde kar yüksekliği 20 santimetreyi bulurken, yağış sabah saatlerinde etkisini yitirdi. Güneşin yüzünü göstermesiyle ise vatandaşlar, Beyşehir Gölü kıyılarına akın etti. Kıyı kesimde yürüyüş yapanlar karla birlikte fotoğraflar çekti. Yiyecek arayışındaki su kuşları ise gölün açıklarında güzel görüntüler oluşturdu. Kar yağışı sonrasında tekneleri kar örtüsüyle kaplanan balıkçılar da av mesaisine ara verdi.

(ARÖ-FÇ-FM-

Son dakika haber: Beyşehir Gölü beyaz gelinliğini giydi

Son dakika haber: Beyşehir Gölü beyaz gelinliğini giydi

Son dakika haber: Beyşehir Gölü beyaz gelinliğini giydi

Son dakika haber: Beyşehir Gölü beyaz gelinliğini giydi

Son dakika haber: Beyşehir Gölü beyaz gelinliğini giydi

Son dakika haber: Beyşehir Gölü beyaz gelinliğini giydi

Son dakika haber: Beyşehir Gölü beyaz gelinliğini giydi

Son dakika haber: Beyşehir Gölü beyaz gelinliğini giydi

Son dakika haber: Beyşehir Gölü beyaz gelinliğini giydi

Son dakika haber: Beyşehir Gölü beyaz gelinliğini giydi

Son dakika haber: Beyşehir Gölü beyaz gelinliğini giydi

Son dakika haber: Beyşehir Gölü beyaz gelinliğini giydi

Son dakika haber: Beyşehir Gölü beyaz gelinliğini giydi

Son dakika haber: Beyşehir Gölü beyaz gelinliğini giydi

Son dakika haber: Beyşehir Gölü beyaz gelinliğini giydi

Son dakika haber: Beyşehir Gölü beyaz gelinliğini giydi

İhlas Haber Ajansı / Ali Rıza Önses - Güncel

Beyşehir Gölü, Beyşehir, kar, su, Güncel, Haberler

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