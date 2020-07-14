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Son dakika haberi! Beyaz Altın Sarımsak, 13 ile 20 TL aralığında alıcı buluyor

Son dakika habere göre Dünya'da en kalitelisi Kastamonu Taşköprü'de üretilen ve bölge halkının beyaz altın olarak nitelendirdiği Taşköprü sarımsağı bu hafta ilçede kurulan sarımsak pazarında kilosu 13 ile 20 TL arasında alıcı buldu.

Son dakika haberi! Beyaz Altın Sarımsak, 13 ile 20 TL aralığında alıcı buluyor
14.07.2020 15:04 | Son Güncelleme: 14.07.2020 15:09

Dünya'da en kalitelisi Kastamonu Taşköprü'de üretilen ve bölge halkının beyaz altın olarak nitelendirdiği Taşköprü sarımsağı bu hafta ilçede kurulan sarımsak pazarında kilosu 13 ile 20 TL arasında alıcı buldu.

İnsan sağlığına faydaları saymakla bitmeyen sarımsağın satış sezonu başladı. Sarımsak, yüzyıllardan beri hem sofraların vazgeçilmez lezzeti olarak hem de çeşitli hastalıkların şifası olarak tüketiliyor. İçeriğinde manganez, B1, B6, C vitaminleri, kalsiyum, fosfor, bakır ve özellikle sadece Taşköprü Sarımsağında bulunan selenyum oranıyla kolesterol, tansiyon, kalp rahatsızlığı ve daha birçok hastalığın şifası için kullanılıyor.

İnsan sağlığına faydalarının yanı sıra yemeklerin lezzetine lezzet katan sarımsağın yeni sezon mahsulleri tezgahlardaki yerini aldı. Anavatanı Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi olan sarımsağın yemek kültüründe de önemli bir yeri var. Taşköprülü Sarımsak üreticileri Taşköprü Sarımsağının bu yılda hak ettiği değere ulaşmasını beklediklerini ifade ettiler.

Taşköprü sarımsağı bugün kurulan Taşköprü Sarımsak pazarında küçük diye tabir edilen sarımsaklar 13 TL'den, orta diye tabir edilen sarımsaklar 15 TL'den, iri diye tabir edilen sarımsaklar ise 18-20 TL'den alıcı buluyor. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

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