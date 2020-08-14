Son dakika haberi: BEÜ yeni akademik yılda öğrenci sayısını arttırmayı hedefliyor
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Son dakika haberi: BEÜ yeni akademik yılda öğrenci sayısını arttırmayı hedefliyor

Son dakika haberleri: Bilimsel ve akademik başarıları, nitelikli ve çağa uygun eğitime yapılan yatırımları ile Türkiye'nin saygın yükseköğretim kurumlarından biri olma hedefinde hızla ilerleyen Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 2020-2021 eğitim-öğretim yılında bünyesine 10 binin üzerinde öğrenci katmayı hedefliyor.

Son dakika haberi: BEÜ yeni akademik yılda öğrenci sayısını arttırmayı hedefliyor
14.08.2020 13:20 | Son Güncelleme: 14.08.2020 13:24

Bilimsel ve akademik başarıları, nitelikli ve çağa uygun eğitime yapılan yatırımları ile Türkiye'nin saygın yükseköğretim kurumlarından biri olma hedefinde hızla ilerleyen Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 2020-2021 eğitim-öğretim yılında bünyesine 10 binin üzerinde öğrenci katmayı hedefliyor.

Yürüttüğü çalışmalar, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler, açılan yeni bölüm ve programlar ile bölgesinin etkin gücü haline gelen ZBEÜ yeni akademik yılda da öğrenci sayısını artıracak. Eğitim kalitesini yükseltmeye dönük çalışmalarının yanı sıra, çevre dost kampüsler, araştırmaya açık, özgün ve kaliteli eğitim anlayışı çerçevesinde öğrenci sayısını artırma faaliyetlerini sürdüren ZBEÜ yeni akademik yılda ilk defa açılacak program ve bölümler ile hızlı büyümesine devam edecek. Bu kapsamda yeni eğitim-öğretim yılında 2020 YKS sonuçlarına göre toplamda 8041 lisans ve önlisans öğrencisi; 2251 uluslararası öğrenci Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin her geçen yıl büyüyen ailesinin mensubu olması bekleniyor.

Mevcut akademik birimlere ilaveten yeni akademik yılda, bölgenin gerek ekonomik, gerek sağlık, gerekse sanatsal yapısına büyük katkılar sağlayabilecek öğrencilerin yetiştirileceği; Ön lisans düzeyinde Gökçebey MYO Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Çaycuma MYO Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Çaycuma Gıda ve Tarım MYO Laborant ve Veteriner Sağlık Programı, Kdz. Ereğli MYO Bilgisayar Teknolojisi (İÖ) programları; lisans düzeyinde Devlet Konservatuvarında Müzik; Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet bölümlerine ilk defa öğrenci alımı yapılacak. Lisansüstü Eğitim Enstitüleri bünyesinde: Biyomedikal Mühendisliği (YL Tezli), Biyoloji %100 İngilizce (YL Tezli), Beden Eğitimi ve Spor ile Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim (Disiplinlerarası); doktora düzeyinde de Fen Bilgisi Eğitimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Endodonti, Protetik Diş Tedavisi, Fizyoloji ve Anatomi (Disiplinlerarası programları ilk defa öğrenci kabul edecek.

"Her Program ve Bölüm Ülkemizin ve Çağın İhtiyaçları Doğrultusunda Açılmaktadır"

Konuya ilişkin bir açıklama yapan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde açılan bütün yeni program ve bölümlerin, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin hızlı büyümesinin ve durmayan gelişiminin bir göstergesi olmakla birlikte öncelikle Zonguldak şehrinin ve ülkemizin alanlarında tam donanımlı yetişmiş yeni bireyler kazanmasına olanak sağlayacağını söyledi. Bölüm ve programların ülkemizin ve çağın ihtiyaçları doğrultusunda açıldığını ifade eden Rektörümüz, "Üniversitemize kazandırdığımız her bölüm ve program, ülkemizin, bölgemizin ve şehrimizin gelecekteki ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenmektedir. Bu vesileyle tercih döneminde bizleri tercih edecek yeni öğrencilerimize şimdiden hoş geldiniz diyor başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

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